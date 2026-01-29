МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Папуашвили: Тбилиси не введет санкции и не отправит войска на Украину

Назначение нового посла Украины не повлияет на политику Грузии.
Дима Иванов 29-01-2026 09:08
© Фото: Chen Junfeng, XinHua, Global Look Press

Грузия не намерена вводить двусторонние санкции против России и не планирует отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили на брифинге для журналистов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича новым послом Украины в Грузии - впервые за почти четыре года вакансии. Это решение восприняли в Тбилиси как возможный шаг к нормализации отношений, подчеркнув, что политическая линия останется прежней.

«Грузия не поменяла своей политики», - цитирует Папуашвили Life.

Депутат от грузинской партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили связал возвращение посла с неудачными попытками Киева заставить Грузию открыть «второй фронт» против России.

Киев неоднократно критиковал политику Грузии. В частности, МИД Украины осудил Тбилиси за применение силы против протестующих во время беспорядков в 2024-2025 годах.

#в стране и мире #Украина #Киев #Грузия #Санкции против России #посол Украины
