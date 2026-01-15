МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон призвал Европу создать аналог «Орешника»

Французский лидер напомнил, что страна находится в зоне досягаемости российских ракет.
Константин Денисов 15-01-2026 19:17
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу создать ракетное оружие, аналогичное ракетному комплексу «Орешник». Об этом он заявил во время выступления на авиабазе Истр.

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», - сказал глава государства.

Он напомнил, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника». Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается наносить удары по европейским странам, а местные политики лишь запугивают свое население таким сценарием.

Россия применяла «Орешник» дважды: в ноябре 2024 года был поражен объект военной инфраструктуры в Днепропетровской области, а в январе 2025 года ВС РФ удар «Орешника» пришелся на Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

