Президент Колумбии заявил о планировавшемся покушении на его жизнь

Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что 9 февраля на него планировалось покушение. Как пишет издание El Tiempo со ссылкой а слова политика - попытку убийства президента удалось вовремя сорвать.

По имеющейся информации, Петро хотели ликвидировать, когда он летел на вертолете в департамент Кордова. Сам глава государства рассказал, что в планах злоумышленников было расстрелять его воздушное судно.

Из-за угрозы жизни политика, вертолет так и не прибыл в пункт назначения, в связи с чем Густаво выступил с официальным заявлением.

«Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть», - пояснил президент.

