МИД объявил persona non grata немецкого дипломата в Москве

Ранее власти Германии обвинили российского дипломата в шпионаже и выслали его из Берлина.
Ян Брацкий 05-02-2026 13:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Главу дипмиссии ФРГ вызвали в МИД России. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади уточнили, что немецкому дипломату заявлен решительный протест в связи с объявлением persona non grata сотрудника посольства нашей страны в ФРГ.

«Подчеркнуто, что выдвинутые против него официальным Берлином бездоказательные обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и являются сфабрикованными», - уточнили в МИД.

Подобные действия немецких властей предпринимаются в духе раскручиваемой с их подачи «шпиономании». Российская сторона категорический отвергает все обвинения в свой адрес, добавили в МИД РФ.

Москва ответила симметрично и вручила главе дипмиссии ноту об объявлении persona non grata дипломатического сотрудника посольства ФРГ. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений лежит на официальном Берлине.

