Bloomberg: Греция и Мальта не поддержали запрет ЕС на перевозку нефти из РФ

Меру хотят включить в 20-й пакет антироссийских санкций.
Глеб Владовский 10-02-2026 22:21
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Греция и Мальта выступили против запрета Евросоюза на транспортировку российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Греция и Мальта выразили обеспокоенность в связи с предложением Европейского союза заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для доставки топлива. Обе страны выразили опасения, что переход может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители», - говорится в материале.

Отмечается, что данную меру хотят предложить в рамках 20-го пакета антироссийских санкций. Афины и Валлетта запросили детали по поводу предложений об ограничениях в отношении зарубежных портов, которые проводят операции с нефтью из России, пишет RT.

Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России. Они включают полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Кроме того, планируется добавить в черный список 43 судна, доведя их общее количество до 640.

