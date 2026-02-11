МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил создать условия для студенток, родивших в период обучения

Ответственным за это поручение назначен глава Минобрнауки Фальков.
Глеб Владовский 11-02-2026 22:04
© Фото: Russian Foreign Ministry's offi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ разработать перечень условий для студенток, родивших в период обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Разработать и направить в образовательные организации высшего образования рекомендации по созданию при осуществлении образовательного процесса благоприятных условий для женщин, родивших ребёнка в период обучения», - говорится в заявлении.

Ответственным за это поручение назначен глава Минобрнауки Валерий Фальков. Крайний срок выполнения - 1 сентября 2026 года.

Ранее Путин заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны почувствовать, что они часть России.

#в стране и мире #Владимир Путин #роды #Минобрнауки РФ #студентки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 