Путин поручил создать условия для студенток, родивших в период обучения

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ разработать перечень условий для студенток, родивших в период обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Разработать и направить в образовательные организации высшего образования рекомендации по созданию при осуществлении образовательного процесса благоприятных условий для женщин, родивших ребёнка в период обучения», - говорится в заявлении.

Ответственным за это поручение назначен глава Минобрнауки Валерий Фальков. Крайний срок выполнения - 1 сентября 2026 года.

