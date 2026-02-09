Путин заявил, что жители новых регионов должны ощущать себя частью России

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны почувствовать, что они часть России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Люди должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России», - сказал глава государства.

Глава столицы отметил, что Москва помогает Донецку и Луганску в реконструкции, строительстве и ремонте инженерных коммуникаций. В свою очередь российский лидер поблагодарил жителей столицы и мэра Москвы за поддержку Донбасса.

Сергей Собянин продемонстрировал президенту построенный молодежный центр в Донецке, а также реконструируемую в Луганске гимназию по российским стандартам.

Ранее президент России Владимир Путин призывал вывести новые регионы на средний по России уровень жизни. Глава государства отметил, что все задачи по развитию Донбасса и Новороссии необходимо решить к 2030 году.