Путин заявил, что жители новых регионов должны ощущать себя частью России

На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства поблагодарил его за поддержку Донбасса.
Игнат Далакян 09-02-2026 16:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны почувствовать, что они часть России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Люди должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России», - сказал глава государства.

Глава столицы отметил, что Москва помогает Донецку и Луганску в реконструкции, строительстве и ремонте инженерных коммуникаций. В свою очередь российский лидер поблагодарил жителей столицы и мэра Москвы за поддержку Донбасса.

Сергей Собянин продемонстрировал президенту построенный молодежный центр в Донецке, а также реконструируемую в Луганске гимназию по российским стандартам.

Ранее президент России Владимир Путин призывал вывести новые регионы на средний по России уровень жизни. Глава государства отметил, что все задачи по развитию Донбасса и Новороссии необходимо решить к 2030 году.

#Донбасс #Владимир Путин #Сергей Собянин #Новороссия
