На Украине свыше 70 уклонистов погибли при попытке сбежать из страны

Чаще всего граждане призывного возраста погибали при попытке пересечь границу по реке.
Глеб Владовский 11-02-2026 22:39
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине, с момента объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года, погибли свыше 70 укланистов, пытавшихся сбежать из страны. Такую статистику привел представитель местной Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Во время попыток незаконного пересечения границы, начиная с февраля 2022 года, к сожалению, мы зафиксировали более 70 смертей», - цитирует его слова aif.ru.

По словам Демченко, чаще всего призывники гибли во время попыток пересечь границу по реке. Больше всего таких случаев фиксировалось в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что киевский областной ТЦК назвал уклонистов «унизительными существами, скрывающимися по углам от мобилизации», «блеклым плебсом, уже потерявшим последние крохи достоинства», а также «серой ухилянтской массой».

#в стране и мире #Украина #уклонисты на Украине #бегство из страны
