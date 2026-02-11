На Украине свыше 70 уклонистов погибли при попытке сбежать из страны

На Украине, с момента объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года, погибли свыше 70 укланистов, пытавшихся сбежать из страны. Такую статистику привел представитель местной Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Во время попыток незаконного пересечения границы, начиная с февраля 2022 года, к сожалению, мы зафиксировали более 70 смертей», - цитирует его слова aif.ru.

По словам Демченко, чаще всего призывники гибли во время попыток пересечь границу по реке. Больше всего таких случаев фиксировалось в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что киевский областной ТЦК назвал уклонистов «унизительными существами, скрывающимися по углам от мобилизации», «блеклым плебсом, уже потерявшим последние крохи достоинства», а также «серой ухилянтской массой».