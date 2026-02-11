Опыт игры на приставках учли при отборе добровольцев в войска БПЛА

Десятки желающих подписать контракт с Минобороны пришли в пункт отбора на военную службу в Подмосковье. И с каждым днем кандидатов становится все больше. Они хотят служить в войсках беспилотных систем и управлять БПЛА.

Через пункт отбора по контракту ежедневно проходят десятки кандидатов. Для желающих действуют строгие требования: возраст оператора беспилотников - от 18 до 35 лет, для технического персонала - до 45. Каждый проходит профессиональный и психологический отбор.

«Конкурс достаточно большой, ребятам интересно развиваться в этом направлении. В основном молодежь идет. Опыт любой учитывается, даже игра на приставках, развивается моторика пальцев. Именно такие люди и нужны», - рассказал инструктор пункта Алексей Кузьмин.

Один из ключевых этапов - военно-врачебная комиссия. Кандидаты проходят полное обследование: анализы, кардиограмму, проверку зрения и реакцию.

«Кандидат в БПЛА должен пройти всех врачей: терапевт, хирург, невролог, окулист, стоматолог. И обязательно должна быть категория А», - уточнил полковник медицинской службы в отставке Геннадий Богданов.

Обучение на полигонах длится от одного до трех месяцев - все зависит от специальности. Каждое занятие приближено к боевым реалиям, чтобы уверенно действовать в зоне СВО.

Войска беспилотных систем - это принципиально новый род войск. Решение о его создании приняли на основе практического опыта, полученного нашими бойцами в зоне спецоперации. Сегодня беспилотник стал важнейшим тактическим инструментом, во многом определившим новую логику ведения современного боя.