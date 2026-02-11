МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сильный снегопад обрушился на Новосибирскую область

В регионе зафиксировали первые случаи повреждения кровли зданий из-за огромной толщи снега.
Надежда Котормус Глеб Владовский 11-02-2026 20:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новосибирск и область в скором времени будут скованы льдом. После аномальной оттепели с температурой выше 0 резко ударили морозы ниже -10 градусов и в ближайшее время они еще окрепнут.

Погода меняется резко и заметно уже сейчас. Это ощущение усиливает ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Выросшие ранее сугробы успели подтаять, теперь вода быстро замерзает. Коммунальщикам пришлось экстренно вычищать дороги. Тяжести снега не выдерживают кровли домов.

Особенно тяжело пришлось спецтехнике, мусоровозы просто вязли в рыхлом снегу. Дорожные службы вновь вынуждены работать в круглосуточном режиме.

Спасатели предупредили о повышенном риске чрезвычайных ситуаций - обрыва линий электропередачи, падения деревьев и повреждения кровель зданий. Первые случаи сегодня уже зафиксировали. Обошлось без пострадавших.

Погодные аномалии в ближайшие сутки ждут не только жителей Сибири и Урала, где порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Заморозки и метели ожидают и на Дальнем востоке. На Камчатке, Сахалине и Чукотке порывы штормового ветра на береговой линии могут достигать 33 метров в секунду.

#в стране и мире #Новосибирская область #снегопад #аномалия
