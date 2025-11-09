В Новосибирской области трое детей погибли в ДТП с грузовиком

В Новосибирской области ДТП с участием легковушки и грузовика унесло жизни трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«В 4:30 (0:30 мск - Прим. ред.) водитель (легкового - Прим. ред.) автомобиля двигался по автодороге Р-255 "Сибирь"... в сторону г. Кемерово и на 139 км выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем», - уточняется в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате столкновения погибли шесть человек. Сам водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется процедура установления обстоятельств ДТП.