Пленный рассказал, как боевики голодали из-за проблем со снабжением

Пленный военнослужащий ВСУ Денис Яковлев заявил, что из-за перебоев со снабжением его подразделению приходилось оставаться без еды по несколько суток. Видео с его рассказом распространило Минобороны России.

По словам Яковлева, продукты и воду украинским боевикам доставляли с помощью дронов - сбрасывали бутылки воды, колбасу, хлеб, сладости. Однако таких поставок хватало максимум на один-два дня, а сами вылеты происходили нерегулярно.

«Бывало, по пять дней сидели голодные», - говорит пленный.

По его словам, к моменту начала штурма военнослужащие ВСУ уже были измотаны. После серии ударов по их укрытию и подрыва входа он решил выйти и сдаться. Яковлев также заявил, что после пленения ему оказали медицинскую помощь, дали воду и еду. Он также добавил, что к пленным не применяли насилие.

Другой пленный рассказал, что военнослужащие ВСУ, оказавшиеся на передовой, сдались в плен российским бойцам с криком «Свои!».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.