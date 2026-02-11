МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, как боевики голодали из-за проблем со снабжением

Денис Яковлев отметил, что российские операторы беспилотников нередко сбивали или подавляли украинские гексакоптеры, из-за чего те не долетали до позиций.
11-02-2026 17:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Денис Яковлев заявил, что из-за перебоев со снабжением его подразделению приходилось оставаться без еды по несколько суток. Видео с его рассказом распространило Минобороны России.

По словам Яковлева, продукты и воду украинским боевикам доставляли с помощью дронов - сбрасывали бутылки воды, колбасу, хлеб, сладости. Однако таких поставок хватало максимум на один-два дня, а сами вылеты происходили нерегулярно.

«Бывало, по пять дней сидели голодные», - говорит пленный.

По его словам, к моменту начала штурма военнослужащие ВСУ уже были измотаны. После серии ударов по их укрытию и подрыва входа он решил выйти и сдаться. Яковлев также заявил, что после пленения ему оказали медицинскую помощь, дали воду и еду. Он также добавил, что к пленным не применяли насилие.

Другой пленный рассказал, что военнослужащие ВСУ, оказавшиеся на передовой, сдались в плен российским бойцам с криком «Свои!».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленные #Украинские боевики #Денис Яковлев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 