Солдаты ВСУ сдались в плен российским бойцам с криками «Свои»

Военнослужащие ВСУ, оказавшиеся на передовой, сдались в плен российским бойцам с криком «Свои!». Об этом рассказал пленный украинский солдат Дмитрий Коломоец - видео с его признанием опубликовало Минобороны России.

«Мы крикнули: "Свои!" Мы не знали, кто пришел - либо ваши, либо кто-то еще... Мы крикнули: "Свои, мы сдаемся!"», - пояснил он.

Коломойца взяли в плен бойцы группировки войск «Север» на Хатненском участке боевых действий. На службу он попал не по своей воле - в мае 2025 года его силой задержали сотрудники территориального центра комплектования. Дмитрия остановили по дороге в магазин, окружили, затолкали в микроавтобус и увезли.

На позиции, куда их перебросили, Коломоец с товарищем находились на переднем крае. При этом, по его словам, они не несли боевого дежурства, а просто жили в укрытии - там же ели и спали. Оружия при себе у них не было.

Ситуация резко изменилась, когда в их укрытие забросили гранату. После взрыва оба выбежали наружу и начали кричать, что сдаются.

Пленный также рассказал, что после задержания российские военнослужащие дали им воду, еду и сигареты. Они были измотанные, голодные и замерзшие, связи с командованием у них не было.

Отдельно Коломоец отметил, что перед отправкой их активно запугивали историями о якобы жестоком обращении с пленными. Им внушали, что лучше погибнуть, чем сдаваться. Однако реальность оказалась иной.

Другой пленный военнослужащий ВСУ, Сергей Наболотный, рассказал, что оказался в украинской армии после принудительной мобилизации, несмотря на тяжелые заболевания - ВИЧ и гепатит.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.