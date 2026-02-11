Воробьев рассказал, когда запустят Каширскую ГРЭС

После масштабной модернизации одним из главных поставщиков электричества в Подмосковье станет Каширская ГРЭС. О том, как продвигается масштабное обновление энергосистемы, пишет телеканал 360.ru со ссылкой на главу Московской области Андрея Воробьева.

Масштабная реконструкция Каширской ГРЭС началась в сентябре 2021 года по президентской программе. Известно, что в рамках проекта будут построены три современных энергоблока. Два из них будут запущены в 2028 году, они будут иметь мощность 450 мегаватт. В 2030 году появится еще один - на 480 мегаватт.

Ожидается, что после завершения работ станция станет одной из важнейших источников энергии в Подмосковье. Также после обновления появится около 500 рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что обновление станции позволит поставлять электричество столичному региону и предприятиям более стабильно.

«Задача - чтобы в 2028 году станция заработала. Это первый этап. А далее будет продолжение», - цитирует телеканал Воробьева.

В материале также говорится, что ключевые агрегаты для Каширской ГРЭС произведены в России. Например, современные газовые турбины весом около 200 тонн в настоящий момент выпускают на заводе в Санкт-Петербурге, в то время как ранее их приходилось приобретать за рубежом.

Ранее глава Московской области назвал длину обновленных в регионе дорог в 2025 году. По словам Воробьева, в текущем году планируется отремонтировать 49 километров важных магистралей.