Воробьев назвал длину обновленных в Подмосковье дорог в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году было отремонтировано 1 500 км автомобильных дорог. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«За прошлый год удалось обновить 1,5 тыс. км дорог, включая 682 км муниципальных. На 2026-й у нас тоже серьезная задача - привести в порядок еще более 1,3 тыс. км автодорог», - цитирует его слова 360.ru.

Отмечается, что на 2026 год запланирован ремонт 49 км важных магистралей, в том числе на Волоколамском, Можайском и Симферопольском шоссе.

