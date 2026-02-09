МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Воробьев назвал длину обновленных в Подмосковье дорог в 2025 году

Планируется, что в 2026 году отремонтируют 49 км важных магистралей.
Глеб Владовский 09-02-2026 18:21
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В Подмосковье в 2025 году было отремонтировано 1 500 км автомобильных дорог. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«За прошлый год удалось обновить 1,5 тыс. км дорог, включая 682 км муниципальных. На 2026-й у нас тоже серьезная задача - привести в порядок еще более 1,3 тыс. км автодорог», - цитирует его слова 360.ru.

Отмечается, что на 2026 год запланирован ремонт 49 км важных магистралей, в том числе на Волоколамском, Можайском и Симферопольском шоссе.

Ранее Воробьев рассказал о важности и практической пользе социологических опросов жителей региона о работе местных властей. Он отметил, что доверие граждан всегда является приоритетом для администрации Подмосковья.

