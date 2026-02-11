Суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 10,8 млн рублей за неудаление запрещенных на территории России материалов. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Уточняется, что руководителей медиаплатформы признали виновными в распространении призывов к экстремизму и терроризму. Кроме того, их обвинили в том, что они не удалили фейки о ВС РФ, персональные данные пользователей и посты о продаже алкоголя и табака.

За первый пункт им предъявили штраф в размере семи миллионов рублей. А за второй - 3,8 миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram находится в контакте с российскими властями. Однако пока сервис не выполнит все требования законодательства, ограничения будут действовать.