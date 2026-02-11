МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Ураган» обрушился на склады и опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Поражение целей позволило нарушить систему управления ВСУ между подразделениями и командованием.
11-02-2026 14:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по складам и укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области.

По данным Минобороны России, цели были выявлены в ходе воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов 29-й гвардейской общевойсковой армии. В лесополосах и на окраине одного из населенных пунктов обнаружили склады и пункт управления украинских подразделений. Координаты передали артиллеристам.

Командир взвода с позывным Медведь отметил, что расчеты работают в любых погодных условиях, учитывая необходимые поправки. По его словам, удары наносятся по обозначенным квадратам. Целятся при этом по блокпостам, блиндажам, технике и складам противника, чтобы осложнить снабжение и управление подразделениями врага.

После получения задачи расчет выдвинулся на огневую позицию и выполнил залп. В ведомстве заявили, что поражение выявленных объектов повлияло на работу системы управления и снабжения ВСУ на этом участке.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Под огонь попала находящаяся в укрытиях пехота противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ураган #спецоперация #РСЗО #запорожская область
