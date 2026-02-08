МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Град» ликвидировал пехоту ВСУ в опорнике на Ореховском направлении

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили успешное уничтожение цели.
11-02-2026 13:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщает Минобороны России, под огонь попало находящееся в укрытиях скопление пехоты противника.

Артиллеристы 58-й гвардейской общевойсковой армии работают на Ореховском направлении. Цели для них выявляют подразделения беспилотной разведки, которые ведут наблюдение с воздуха и передают координаты в режиме реального времени.

После получения данных о группе украинских военнослужащих, пытавшихся закрепиться на позиции, расчет «Града» выдвинулся на огневую точку и произвел залп по заданному квадрату. В ведомстве заявили, что в результате удара поражено до отделения пехоты.

Контроль результатов вели операторы БПЛА. После выполнения задачи артиллеристы сменили позицию, перезарядили установку и продолжили нести боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что удары РСЗО и дроны сорвали подвоз резервов ВСУ под Покровским. Реактивная артиллерия работала в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #запорожская область #Реактивная артиллерия #Орехов
