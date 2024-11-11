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Путин обсудил с главой Северной Осетии поддержку семей участников СВО

Сергей Меняйло лично встречается с семьями погибших бойцов и передает всем награды.
Ирина Егорова 2024-11-11 14:15:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Меняйло заявил, что одним из основных прорывных проектов является самый большой яблоневый сад на юге России размером в 1 500 гектаров.

Также Меняйло поблагодарил российского лидера за решение перевести международный аэропорт во Владикавказе на круглосуточный режим. Глава республики доложил президенту о прогрессе в области строительства и газификации и реконструкции систем водоснабжения в республике.

Отдельно Меняйло затронул тему поддержки семей участников СВО.

«Я лично встречаюсь с матерями погибших, семьями погибших, сам передаю всем награды. С ними мы работаем постоянно», - отметил глава республики.

По его словам, на всех членов семей военнослужащих или участников СВО составлены социальные паспорта. Также Меняйло добавил, что регулярно республика отправляет гуманитарную помощь и в корпуса, и в те части, которые за ней закреплены.

Владимир Путин обратил внимание Меняйло на большое, по сравнению со средними значениями по стране, количество ДТП в республике. Он отметил, что причину аварий видит в дорогах, организации дорожного движения и дисциплине. Также Путина волнует тема дефицита мест в детских садах республики.

Меняйло ответил, что сейчас эта проблема решена, старые садики будут отремонтированы, также будут отстроены новые, оснащенные бассейнами.

#Путин #встреча #Северная Осетия #республика #сергей меняйло
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