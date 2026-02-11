В Москве состоялась церемония открытия памятника разведчику Ботяну

В Москве открыли памятник легендарному советскому разведчику, ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Алексею Ботяну. Церемонию приурочили к 109-й годовщине со дня его рождения.

Алексей Николаевич совершил ряд подвигов, информация о многих из которых до сих пор хранится под грифом «секретно». Так, например, в январе 1945-го года разведгруппа под его командованием спасла польский город Краков от уничтожения фашистами. Именно Ботян стал одним из прототипов знаменитого майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова.

Ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев, присутствовавший на церемонии открытия памятника, рассказал «Звезде» о том, что в обычной жизни бывший полковник КГБ был очень спокойным, но крайне сильным человеком.

«Алексей Николаевич был очень скромный человек. Он о себе рассказывал только когда его очень об этом просили. А так, ведь он сдержанный, немногословный, но чувствовалось, что в нем какая-то внутренняя сила присутствует. Притягательная была личность. Мы в коллективе к нему все с уважением относились. И ветераны особенно радовались, когда он в последние годы приезжал в клуб ветеранов на ежемесячные встречи», - поделился Яковлев.

При жизни Алексей Николаевич был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Мужества, двух орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного Знамени, медали «За боевые заслуги» и множества других почетных наград. В 2007 году президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Ботяну звание «Героя России».

