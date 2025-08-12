БМП-3 пережила дюжину попаданий FPV на Красноармейском направлении

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении, несмотря на атаки FPV-дронов противника, выполнил задачу по высадке десанта и вернулся за второй штурмовой группой. Об этом сообщил в своем сюжете корреспондент Павел Кольцов.

Автоматическая 30-миллиметровая пушка машины в ходе выполнения задачи вела огонь по вражескому опорному пункту.

«Нашел цель, нажал контроль цели, зафиксировал. И как бы машина ни крутилась право-лево, она всегда держит эту цель», - рассказал наводчик-оператор Денис Зарипов.

По кадрам объективного контроля видно, что во время выполнения задачи в БМП попал FPV-дрон противника. Механик-водитель Сергей Деев получил осколочное ранение в ногу.

«Зажгло сильно, кумулятивный снаряд, и дым стоял по всей машине. Три - четыре секунды прошло, вытяжка сработала, дальше продолжали задачу», - сообщил он.

Высадив десант, экипаж вернулся, чтобы забрать еще одну штурмовую группу. По словам корреспондента, вторая поездка сопровождалась массированными атаками дронов, повредившими установку РЭБ и броню под башней. В результате наводчик Фрол Денисов получил ранение - сейчас идет на поправку в госпитале.

«Продолжал стрелять, пока боекомплект не закончился. Когда пошли на разворот, десант скинули, я молился богу и мехводу: Серега, только вывези меня», - рассказал он.

По словам Деева, на втором заходе был поврежден триплекс, и движение приходилось вести, ориентируясь по небольшой уцелевшей части смотровой щели. Всего на корпусе техники насчитали около десяти попаданий. От большинства из них защитила штатная противокумулятивная решетка.

«Когда кумулятивный снаряд подлетает, он застревает, не успевает прожечь броню - это надежная защита», - пояснил техник роты Андрей Шестаков.

Передовые подразделения группировки «Центр» развивают наступление, один за другим забирают вражеские опорники. Мотострелки доставляют штурмовиков прямо к вражеским позициям на самых опасных участках линии соприкосновения. И всегда готовы оказать огневую поддержку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.