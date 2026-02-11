Врачи скорой помощи получили больше полномочий во время ЧС

Минтруд России утвердил обновленный профессиональный стандарт врача скорой медицинской помощи, в который включили новую трудовую функцию - оказание медицинской помощи вне организации в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«У врача скорой появилась новая трудовая функция: оказание помощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», - цитирует депутата Life.

Документ детально регламентирует трудовые действия в рамках этой функции, включая медицинскую сортировку пострадавших, координацию действий медицинских работников и другие мероприятия.

Согласно тексту, врач скорой должен знать критерии чрезвычайных ситуаций, положения о Всероссийской службе медицины катастроф, схемы и алгоритмы поведения при ЧС.

Новый стандарт также изменил условия допуска к работе. Теперь врачам достаточно иметь сертификат специалиста или пройти аккредитацию по направлениям «лечебное дело» и «скорая медицинская помощь». Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и заменит действующий стандарт 2018 года.

