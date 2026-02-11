МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров назвал «изнасилованием» попытки ЕС и Киева переписать мирный план США

Официально США передали России только один вариант плана, в котором содержались подходы, открывавшие путь к миру, подчеркнул глава МИД РФ.
Дима Иванов 11-02-2026 10:59
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал новые варианты документа по урегулированию на Украине как попытку «изнасилования» американского мирного плана со стороны Киева и западных стран. Об этом глава МИД заявил в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

«Все последующие версии - результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его "патронов" из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», - сказал Сергей Лавров.

По словам министра, официально США передали России только один вариант плана, в котором содержались подходы, открывавшие путь к миру. Последующие версии, появлявшиеся в СМИ, уже не включали ключевые положения, в частности, о защите прав русскоязычного населения.

В том же интервью глава МИД подчеркнул, что страны НАТО продолжают милитаризацию Арктики, превращая регион в полигон для конфронтации. Лавров обратил внимание, что некоторые участники блока ставят под сомнение права России на Северный морской путь - французские корабли выходили на маршрут без уведомления.

