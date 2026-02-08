«Шанс из миллиарда»: моряки рассказали о спасении дрейфовавшего в море филиппинца

Филиппинец Марк Каганан, который выжил после почти двух суток дрейфа в Южно-Китайском море, готовится к отправке на родину. Он выпал за борт танкера во время работы. Судно подало сигнал о потере человека, но ошиблось с координатами примерно на 200 километров. Шансы найти утопающего оценивали в один на миллиард, однако экипажу спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота удалось это сделать. Еще несколько дней российские врачи боролись за жизнь иностранца.

Последние минуты спасательной операции проходили в кромешной темноте. Более двух часов экипаж «Алатау» искал человека за бортом почти на ощупь. Получив сигнал бедствия, моряки отклонились от маршрута и сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь.

С носа судна экипаж скинул находившемуся за бортом человеку спасательный круг. Филиппинец вцепился в него, и уже на корме моряки вытянули Марка и начали оказывать первую помощь.

Марк Каганан провел в открытом море более двух суток. Все это время его не замечали проходящие танкеровозы и сухогрузы в зоне оживлённого судоходства. Спасательный буксир Тихоокеанского флота оказался единственным судном, которое начало поиски.

«Русские люди очень добрые и милосердные. Они сделали для меня все. Поставили на ноги, подарили одежду, кормили и ухаживали за мной. Я очень благодарен русским и экипажу буксира за это. Они мне дали вторую жизнь. Весь экипаж - настоящие герои, не я», - сказал спасенный моряк.

26 января для него теперь второй день рождения - именно в этот день его подняли на борт «Алатау» в крайне тяжелом состоянии. У него было сильное переохлаждение, обезвоживание, начали отказывать внутренние органы. По словам врачей, еще час в воде - и шансов выжить практически не осталось бы.

«Это чудо! Это невероятно, что мы нашли его ночью, то, что мы нашли его в таком состоянии и я честно не знаю, сколько он там еще мог часов проплавать», - вспомнил врач-хирург спасательного буксира «Алатау» Евгений Мартыненко,.

Врач-анестезиолог Тихоокеанского флота Нурлан Нурмуханов рассказал, что моряку была оказана неотложная помощь. Критическое состояние купировали, спасенный находится в удовлетворительном стабильном состоянии.

На берегу экипаж спасательного буксира «Алатау» встречают как настоящих героев. Подобные ситуации моряки многократно отрабатывали на учениях, но в реальных условиях такая спасательная операция проводилась впервые. За мужество и профессионализм капитана судна Дмитрия Сивкова представят к ордену «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«Судно, которое дало сигнал о потере человека, ошиблось на 200-230 километров. Его там бы никто не искал. Это, наверное, один шанс из миллиарда», - отметил капитан спасательного буксира «Алатау».

Счастливчик Марк, как прозвал его экипаж, уже готовится к возвращению домой - к жене и двум сыновьям. Профессию, которой он отдал 15 лет жизни, скорее всего, придется оставить, но главное - он жив благодаря тем, кто в нужный момент не прошел мимо.

Ранее в Минобороны сообщили, что моряки Тихоокеанского флота спасли в Южно-Китайском море гражданина Филиппин, который провел в воде более двух суток.

Экипаж спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота, совершавший в тот момент плановый переход во Владивосток, обнаружил мужчину, поднял на борт и оказал помощь.