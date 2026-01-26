МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Моряки ТОФ спасли два дня дрейфовавшего в море филиппинца

Пострадавшего доставят во Владивосток, где ему окажут помощь в возвращении на родину.
26-01-2026 22:24
© Фото: Guenter Fischer, imageBROKER.com, Globallookpress

Моряки Тихоокеанского флота спасли в Южно-Китайском море филиппинца, находившегося в воде свыше двух суток. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что инцидент произошел в тот момент, когда экипаж спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота совершал плановый переход во Владивосток.

«(Пострадавшему - Прим. ред.) оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное. Как пояснил сам спасенный, он является членом экипажа танкера "С.Грейс" и оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на палубе», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что пострадавшего доставят во Владивосток. Там ему окажут помощь с возвращением на родину.

Ранее сообщалось, что в пункте базирования Тихоокеанского флота на Сахалине состоялась церемония подъема военно-морского флага на малом гидрографическом судне «Василий Бубнов». Судно включено в состав флота на основании приказа главнокомандующего ВМФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Южно-Китайское море #тоф #филиппинец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 