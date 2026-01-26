Моряки ТОФ спасли два дня дрейфовавшего в море филиппинца

Моряки Тихоокеанского флота спасли в Южно-Китайском море филиппинца, находившегося в воде свыше двух суток. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что инцидент произошел в тот момент, когда экипаж спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота совершал плановый переход во Владивосток.

«(Пострадавшему - Прим. ред.) оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное. Как пояснил сам спасенный, он является членом экипажа танкера "С.Грейс" и оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на палубе», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что пострадавшего доставят во Владивосток. Там ему окажут помощь с возвращением на родину.

Ранее сообщалось, что в пункте базирования Тихоокеанского флота на Сахалине состоялась церемония подъема военно-морского флага на малом гидрографическом судне «Василий Бубнов». Судно включено в состав флота на основании приказа главнокомандующего ВМФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.