Прощание с убитым в Петербурге 9-летним мальчиком пройдет 11 февраля

Прощание с убитым в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком пройдет в среду 11 февраля на центральной площади Южного кладбища. Об этом сообщили волонтеры, ранее занимавшиеся сбором пожертвований для родственников погибшего ребенка.

По имеющейся информации, церемонию планируется провести в районе 13 часов рядом с часовней святого Тихона, патриарха Московского. Во избежание непредвиденных нарушений порядка, прощание будут охранять сотрудники полиции и Росгвардии.

Организаторы траурного мероприятия обратились к желающим проститься с убитым мальчиком с просьбой проявить уважение к памяти ребенка и его близким и воздержаться от обвинений и оскорблений в их адрес.

Девятилетний Паша Тифитулин ушел из дома 30 января - четыре дня спустя его тело обнаружили в водоеме в Ленинградской области. Арестованный в тот же день по подозрению в убийстве ребенка 38-летний Петр Жилкин сознался в преступлении, объяснив свой поступок желанием добиться от мальчика оказания интимных услуг.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2026 года.