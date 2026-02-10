На место взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино прибыли кинологи и саперы. Как сообщает корреспондент «Звезды», поврежденную иномарку осматривают специалисты в защитных костюмах и сотрудники со служебными собаками.

Правоохранительные органы оцепили территорию вокруг машины, в которой прогремел хлопок. По имеющейся информации, причиной взрыва стало неустановленное устройство.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на одном из железнодорожных переездов города. Как сообщается, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля - он получил осколочное ранение и был доставлен в местное медучреждение.

В Следственном комитете заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.