На место взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино прибыли кинологи и саперы

Территория вокруг поврежденной иномарки оцеплена.
Тимур Юсупов 10-02-2026 23:50
На место взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино прибыли кинологи и саперы. Как сообщает корреспондент «Звезды», поврежденную иномарку осматривают специалисты в защитных костюмах и сотрудники со служебными собаками.

Правоохранительные органы оцепили территорию вокруг машины, в которой прогремел хлопок. По имеющейся информации, причиной взрыва стало неустановленное устройство.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на одном из железнодорожных переездов города. Как сообщается, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля - он получил осколочное ранение и был доставлен в местное медучреждение.

В Следственном комитете заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

#взрыв #Саперы #Подмосковье #кинологи #ЧП #наш эксклюзив #Фрязино #взрыв автомобиля
