В Подмосковье на ж/д переезде прогремел взрыв, пострадал водитель иномарки

В подмосковном Фрязино на железнодорожном переезде произошел взрыв неизвестного устройства, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
«По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в результате происшествия водитель получил осколочное ранение. Его госпитализировали в местное медучреждение.
В Следкоме добавили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, а также незаконного оборота взрывчатых веществ. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»