В Подмосковье на ж/д переезде прогремел взрыв, пострадал водитель иномарки

В подмосковном Фрязино на железнодорожном переезде произошел взрыв неизвестного устройства, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

«По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия водитель получил осколочное ранение. Его госпитализировали в местное медучреждение.

В Следкоме добавили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, а также незаконного оборота взрывчатых веществ. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.