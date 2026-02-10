МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Подмосковье на ж/д переезде прогремел взрыв, пострадал водитель иномарки

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Глеб Владовский 10-02-2026 21:32
© Фото: mosoblproc, Telegram © Видео: fryazino1, Telegram

В подмосковном Фрязино на железнодорожном переезде произошел взрыв неизвестного устройства, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

«По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия водитель получил осколочное ранение. Его госпитализировали в местное медучреждение.

В Следкоме добавили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, а также незаконного оборота взрывчатых веществ. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

#взрыв #Подмосковье #Фрязино #Следственный комитет РФ
