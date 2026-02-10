Туристы из РФ рассказали о ситуации с возвратом денег за путевку на Кубу

Российская туристка Анна Соломина не смогла вылететь из Москвы на Кубу - рейс отменили после двух часов ожидания в самолете. Семья самостоятельно перебронировала отпуск на Египет, но вопрос с возвратом денег за сорванный тур остается открытым.

«Вылет у нас должен был быть 8 февраля, потом его задержали на два часа. Это был ночной перелет, поэтому он стал 9 февраля. После чего мы сели в самолет, просидели там около двух часов, когда пилот робким голосом объявил нам, что никуда мы не летим», - рассказала Анна.

По ее словам, пассажиры получили печать об отмене рейса и разъехались по домам. Весь следующий день ушел на переговоры с турагентом и туроператором.

«Туроператор нам ничего не предлагает, отправляет в агентство. Агентство говорит нам, что запрос туроператору направлен, и всячески пытается содействовать, но от туроператора до сих пор никакой информации нет, - отметила туристка.

Она добавила, что альтернативных направлений отдыха туроператор не предложил. Семья заплатила значительную сумму, но сроки и условия возврата средств остаются неясными - в том числе возможны ли штрафы за несостоявшийся тур.

«Мы за свои деньги еще раз, чтобы не потерять долгожданный отпуск, не расстраивать до конца бедного ребенка, мы, соответственно, перебронировались сами на Египет, сейчас ждем подтверждения», - сказала Анна Соломина.

Отмена рейсов на Кубу произошла на фоне острого дефицита авиационного топлива Jet A-1 в девяти аэропортах страны, включая Гавану. Кубинские власти 9 февраля предупредили международные авиакомпании, что топлива не будет с 10 февраля по меньшей мере до 11 марта.

Причиной кризиса стало усиление экономической блокады США. Администрация президента Дональда Трампа ввела пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, что фактически перекрыло поставки из Венесуэлы. При этом на острове остаются тысячи организованных туристов из России.