Россия добьется возвращения исконно русских земель в «родную гавань». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей. Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены», - подчеркнул дипломат, выступая на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Он напомнил, что в 2014 году после госпереворота на Украине законные права русских и всех, кто связывал себя с Россией, были «растоптаны». Кроме того, тогда жители Донбасса, Новороссии и Крыма выразили свою волю на референдумах.

Лавров также подчеркнул, что Москва предпочитает достигать поставленных целей мирным путем.

Ранее дипломат предостерег от излишнего оптимизма в связи с тем, что президент США Дональд Трамп якобы «поставил на место» европейских лидеров и Владимира Зеленского. Лавров подчеркнул, что Москве не следует слишком восторженно воспринимать происходящее.