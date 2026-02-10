Российские туристы застряли в аэропорту Гаваны из-за отсутствия авиатоплива

Российские туристы уже более восьми часов не может вылететь из аэропорта Гаваны из-за проблем с топливом. По имеющейся информации, перебои с авиационным керосином начались на Кубе после начала нефтяной блокады со стороны США.

Как сообщил «Звезде» один из пассажиров рейса, самолет «Гавана - Москва» должен был отправиться в Россию в 9:00 9 февраля (17:00 по московскому времени). Однако, в назначенное время туристов не пустили на борт, отказавшись объяснять причины происходящего.

«Мы находимся в аэропорту Гаваны. Наш рейс сегодня должен был вылететь отсюда в 9 утра. Но, к сожалению, когда мы прилетели, приехали сюда в аэропорт, нам ничего сначала не объясняли. В итоге потом стало более-менее понятно, что проблема с топливом. Через какое-то время перенесли с 9 на 14 часов. Сейчас уже до 19:15 они планируют», - рассказал турист.

Отмечается, что проблему с топливом для российского лайнера все же удалось решить. Сейчас воздушное судно подготавливают к вылету, который намечен на 3:15 по Москве.

«Самая главная хорошая новость это то, что начали заправлять самолет. То есть у них проблема с керосином, потому что вроде как отказываются поставлять топливо», - отметил пассажир.

Несколько дней назад правительство Кубы предупредило международные авиакомпании о том, что на острове ожидается серьезнейшая нехватка топлива, вызванная блокадой энергоресурсов со стороны Соединенных Штатов. В связи с этим во всех международных аэропортах страны введены ограничения на заправку воздушных судов - они продлятся не менее месяца - до 11 марта.

Ранее в Ассоциации туроператоров по международному туризму прокомментировали «Звезде» сложившуюся на острове ситуацию. По информации организации, сегодня российские перевозчики сняли практически все полетные программы на Кубу. В настоящий момент рейсы выполняются в сторону острова только с целью эвакуации россиян.