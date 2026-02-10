Под огнем дронов и артиллерии: как экипажи Т-80БВМ уходят из-под удара боевиков

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение киевским формированиям возле трех населенных пунктов в Сумской области. Бойцы группировки продолжают расширять так называемую буферную зону на территории противника. Помогают им в этом экипажи танков Т-80БВМ.

В основном экипажи бьют с закрытых огневых позиций. Пушка калибра 125 мм отлично подходит для поражения опорных пунктов, укреплений и мест скопления техники противника.

Но иногда врагу удается обнаружить их местоположение. Если ему удается обнаружить закрытую огневую позицию наших танкистов или выследить боевую машину во время движения, то лететь по экипажу начинает все: от десятков дронов до артиллерийских снарядов.

Механик-водитель с позывным Лес рассказал, как однажды экипаж ушел из-под удара противотанковыми управляемыми ракетами только за счет отличных технических характеристик боевой машины.

«В основном передвижение по-походному потому что в тримплексе ты не разовьешь большую скорость, если там дома обруливать или по дорогам ехать, лесополосам... Лучше по-походному идти, конечно», - добавил военнослужащий.

Основное направление работы танкистов группировки «Север» сейчас - это Мирополье где наша пехота развивает наступление. Работать танкистам приходится довольно близко к линии боевого соприкосновения, потому что рабочая дальность стрельбы - около 10 км до цели.

На Сумском направлении группировка войск «Север» активно двигается вперед и расширяет буферную зону. Одновременно с наращиванием сил и начала движения на участке Плехово-Мирополье в Минобороны сообщили о нанесении ударов по подразделениям ВСУ в окрестностях самого Мирополья, поселка Хотень, а также сел Малая Рыбица и Ольшанка. После освобождения Комаровки и Белой Березы наши штурмовики взяли под свой контроль Сидоровку и урочище Михаль. Это выровняло линию фронта от Харьковки до Красной Зари.

Противник медлительно реагирует на утрату позиций и дает бойцам группировки войск «Север возможность развивать наступление в сторону Уланово и Кучеровки - там проходят основные логистические маршруты врага.