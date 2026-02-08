МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы группировки «Север» сожгли бронеавтомобиль HMMWV

Также операторам беспилотников удалсь ликвидировать живую силу ВСУ и два вражеских квадроцикла.
10-02-2026 10:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Север», на которых зафиксировано поражение бронеавтомобиля HMMWV американского производства, а также другой техники и живой силы противника.

На записи видно, как дроны заходят на цели в лесистой местности и вдоль проселочных дорог. Помимо HMMWV, расчетами беспилотных систем были обнаружены и уничтожены два квадроцикла, использовавшиеся для передвижения, а также личный состав противника.

Отдельные фрагменты демонстрируют работу по живой силе неприятеля: операторы дронов обнаруживают украинских боевиков в лесу, после чего наносят прицельные удары. Средства объективного контроля фиксируют возгорание техники и результаты поражения целей.

Применение FPV-дронов позволяет быстро находить замаскированные объекты и точно поражать их.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #HMMWV #квадроциклы #Украинские боевики #FPV-дроны #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 