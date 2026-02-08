Дроноводы группировки «Север» сожгли бронеавтомобиль HMMWV

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Север», на которых зафиксировано поражение бронеавтомобиля HMMWV американского производства, а также другой техники и живой силы противника.

На записи видно, как дроны заходят на цели в лесистой местности и вдоль проселочных дорог. Помимо HMMWV, расчетами беспилотных систем были обнаружены и уничтожены два квадроцикла, использовавшиеся для передвижения, а также личный состав противника.

Отдельные фрагменты демонстрируют работу по живой силе неприятеля: операторы дронов обнаруживают украинских боевиков в лесу, после чего наносят прицельные удары. Средства объективного контроля фиксируют возгорание техники и результаты поражения целей.

Применение FPV-дронов позволяет быстро находить замаскированные объекты и точно поражать их.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.