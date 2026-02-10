МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Люберцах открыли самую большую в округе поликлинику

Современное медучреждение в поселке Октябрьский рассчитано на 34 000 посетителей.
Глеб Владовский Юлия Семина 10-02-2026 20:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В подмосковных Люберцах открыли самую большую в округе поликлинику. Современное медучреждение в поселке Октябрьский сможет принимать 500 человек в день.

Целый медицинский центр рассчитан более чем 34 тысяч жителей Октябрьского, Мирного, Островцов и других населенных пунктов.

В поликлинике принимают более 30 специалистов - от терапевтов и педиатров до кардиологов, эндокринологов, хирургов и травматологов. Новое оборудование, в том числе, для сложной диагностики: от компьютерной томографии, до цифрового рентгенодиагностического комплекса отечественной разработки.

«Весь алгоритм обследования человек может пройти в течение дня: от лабораторного обследования до каких-то дополнительных методов. Очень важно в рамках диспансеризации для предотвращения заболеваний и ранней выявляемости», - рассказала заведующая поликлинического отделения №8 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» Виктория Седова.

Эту поликлинику жители ждали несколько лет. Место под строительство выбирали всем поселком. Теперь без длительных поездок и очередей жители Октябрьского и ближайших поселков смогут получать медицинскую помощь по месту жительства в самой большой в округе поликлинике.

#в стране и мире #Подмосковье #поликлиника #Люберцы
