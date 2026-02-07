МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Люберцах у подростка в руке взорвался похожий на петарду предмет

По словам детского омбудсмена Ксении Мишоновой, сейчас с мальчиком работают медики.
Сергей Дьячкин 07-02-2026 14:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Любцерах подросток поднял с земли неустановленный предмет, он взорвался у него в руках. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшему 16 лет. Поднятый им предмет был похож на петарду. В результате взрыва подросток получил травму пальцев. Сейчас с ним работают медики.

«Семье будет оказано всестороннее участие и помощь», - отметила омбудсмен.

Мишонова еще раз призвала всех родителей поговорить со своими детьми. Их необходимо предупредить, что какой бы предмет они не увидели на улице, ничего и никогда нельзя поднимать с земли.

