Оператор БПЛА рассказал о нарушении снабжения ВСУ под Зализничным

Украинские подразделения пытались доставлять подкрепление на пикапах и бронемашинах, но часть техники подрывалась на минах, а остальное поражали с воздуха.
Андрей Вакула 10-02-2026 17:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оператор беспилотников с позывным Кизляр сообщил о сбоях в снабжении украинских подразделений в районе Зализничного. В разговоре с корреспондентом Андреем Вакулой он рассказал, что удары дронов регулярно срывают подвоз боеприпасов, провизии и переброску личного состава ВСУ.

«Около 15 мин противотанковых. И три техники подорвали. ББМ. В основном ротация у них происходит. Подвозы. Провизии, боеприпасов. Максимально портим им работу», - пояснил Кизляр.

Расчеты БПЛА работают практически без перерывов - ударные дроны запускают каждые несколько минут. Основные цели - техника на подвозе, пункты управления беспилотниками и маршруты ротации.

Наибольшая активность ВСУ приходится на раннее утро, когда предпринимаются попытки перемещений и прорывов. Днем интенсивность боев снижается, и это время используют для минирования и подготовки новых ударов. По словам бойцов, такие действия серьезно осложняют логистику противника и ограничивают его возможности для маневра в этом районе.

«Устанавливаем боеприпас, мы заранее подготавливаем их. И они уходят в работу. Минута-две, и можем запустить. Происходит взвод мины, и она становится в боевое положение», - отметил старший сапер с позывным Чуб.

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области. Об этом сегодня сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #наш эксклюзив #запорожская область #Зализничное
