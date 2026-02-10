МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Командование части штабов НАТО передали от США Европе

Военный эксперт связал эту перестановку с ухудшением отношений между США и Евросоюзом.
Глеб Владовский 10-02-2026 17:21
© Фото: Anna Ross,, dpa Globallookpress

Командование несколькими штабами НАТО делегировали странам Европы от США. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

Уточняется, что руководство командованием блока в Норфолке (отвечает за действия в Северной Атлантике) возьмет на себя Великобритания. Тем временем Италия возьмет на себя штаб в Неаполе (Средиземноморский регион), а Польша и Германия по очереди будут руководить в Брюнсюме, Нидерланды (Восточная Европа). Ранее эти должности были закреплены за Вашингтоном. Изменения будут вступать в силу поэтапно, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре со «Звездой» связал такую перестановку с ухудшением отношений между США и Евросоюзом. Таким образом, ЕС стремится перехватить ключевые позиции с помощью своих высокопоставленных лиц.

«Евросоюз пытается перехватить ключевые позиции в регионе с помощью своих военных для каких-то будущих устремлений... Полагаю, речь идет о создании всеобщего европейского военного пространства с единым командованием и единой армией», - предположил Матвийчук.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что американские власти не поддержат европейские войска в случае интервенции с их участием на Украину.

#НАТО #сша #Европа #наш эксклюзив #командование
