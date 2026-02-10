ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области, погиб священник

Украинские боевики атаковали похоронную процессию в Запорожской области, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Как сообщили в Бердянской и Приморской епархии, жертвой обстрела похоронной процессии стал настоятель Успенского храма Сергий Кляхин, пишет ТАСС.

Уточняется, что трагедия произошла в Васильевском муниципальном округе. Сообщается, что еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Чем именно боевики атаковали, не уточняется.

«Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела боевиками рынка в Каховке.