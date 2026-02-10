МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области, погиб священник

Еще шесть человек получили ранения.
Глеб Владовский 10-02-2026 16:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики атаковали похоронную процессию в Запорожской области, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Как сообщили в Бердянской и Приморской епархии, жертвой обстрела похоронной процессии стал настоятель Успенского храма Сергий Кляхин, пишет ТАСС.

Уточняется, что трагедия произошла в Васильевском муниципальном округе. Сообщается, что еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Чем именно боевики атаковали, не уточняется.

«Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела боевиками рынка в Каховке.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #запорожская область #Евгений Балицкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 