РБК: Роскомнадзор начнет замедлять Telegram

В последние недели пользователи массово жаловались на замедление загрузки контента.
Дима Иванов 10-02-2026 13:15
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Роскомнадзор начнет замедлять Telegram во вторник, 10 февраля, утверждает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По данным издания, Роскомнадзор намерен перейти к поэтапному введению частичных ограничений в работе мессенджера Telegram. Ограничения будут вводиться постепенно и могут включать замедление загрузки контента, в том числе медиафайлов.

Ранее подобные меры уже применялись. С августа 2025 года блокируются аудио- и видеозвонки в Telegram, а передача файлов частично замедлена.

Роскомнадзор официально не комментировал новые ограничения на момент публикации. Ранее ведомство опровергло введение новых ограничений против Telegram, объясняя участившиеся сбои побочными эффектами предыдущих ограничений.

В последние недели пользователи сервисов для мониторинга сбоев массово жаловались на замедление загрузки медиафайлов, задержки при отправке текстовых сообщений и ошибки в веб-версии мессенджера.

#Россия #в стране и мире #роскомнадзор #Telegram #телеком
