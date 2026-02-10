РБК: Роскомнадзор начнет замедлять Telegram

Роскомнадзор начнет замедлять Telegram во вторник, 10 февраля, утверждает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По данным издания, Роскомнадзор намерен перейти к поэтапному введению частичных ограничений в работе мессенджера Telegram. Ограничения будут вводиться постепенно и могут включать замедление загрузки контента, в том числе медиафайлов.

Ранее подобные меры уже применялись. С августа 2025 года блокируются аудио- и видеозвонки в Telegram, а передача файлов частично замедлена.

Роскомнадзор официально не комментировал новые ограничения на момент публикации. Ранее ведомство опровергло введение новых ограничений против Telegram, объясняя участившиеся сбои побочными эффектами предыдущих ограничений.

В последние недели пользователи сервисов для мониторинга сбоев массово жаловались на замедление загрузки медиафайлов, задержки при отправке текстовых сообщений и ошибки в веб-версии мессенджера.