Фидан: Турция намерена вскоре вернуться в программу создания F-35

Турция была исключена из американской программы создания истребителей F-35 в 2019 году.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 23:47:47
© Фото: IMAGO/Markku Ulander, Global Look Press

Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35 . Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По мнению турецкого политика, у американского президента Дональда Трампа «есть воля к решению этой проблемы». Фидан надеется, что Турция скоро вернется в программу, добавил он в эфире телеканала A Haber.

Истребители F-35 создаются компанией Lockheed Martin в 3-х вариантах со степенью их унификации 70-90% для поставки. Производить их начали еще в 2011 году.

Турция была исключена из американской программы создания истребителей F-35 в 2019 году. Это произошло после покупки Турцией российских ЗРС С-400. Страна производила элементы фюзеляжа, часть комплектующих и некоторые системы для этих самолетов.

Ранее Трамп поделился, чего ожидает от переговоров с Турцией по поводу истребителей F-35. Он надеялся, что они пройдут положительно. Президент США рассказал, что работает с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом над различными торговыми и военными сделками. Эрдоган считает Тогда Эрдоган программу F-35 «политическим процессом» и техническим.

#сша #Трамп #Эрдоган #Турция #f-35 #истребитель F-35
