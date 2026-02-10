МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военная полиция эвакуировала мирных жителей из Красноармейска

Эвакуированные рассказали, что их жилье получило повреждения, а условия для проживания становились все более опасными.
Лана Иден 10-02-2026 14:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военная полиция группировки войск «Центр» эвакуировала мирных жителей из Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила наш корреспондент Лана Иден, работавшая на месте.

«Я думал, как нас освободят, пойду в магазин купить масло, булочку хорошую и хорошую колбаску. Я пришел сюда, меня угостили. Колбаса, масло, хлебушек», - поделился один из эвакуированных.

Среди вывезенных - пожилые люди и семьи, которые оставались в городе на фоне продолжающихся боевых действий. По их словам, обстрелы происходили регулярно, связь с родственниками у многих была утрачена на несколько месяцев.

«У нас все убито. У нас за один день 15 прилетов на дом. Мин», - рассказали Петр и Любовь Собянины.

Часть жителей после выхода из Красноармейска были доставлены во временные пункты размещения, где им предоставили питание, теплые вещи и медицинскую помощь. Также эвакуированным оказывают помощь с оформлением документов.

«Дом сгорел, еле живые выскочили оттуда. Снаряды прилетели. Во второй перебрались, там дронами забросали, тоже разрушили все. В третьем доме тоже все разбито. Ни окон, ни дверей. Пришлось уходить», - сказала Елена Василенко.

В числе выведенных оказался и мужчина, ранее проходивший службу в ВСУ. Он сообщил, что покинул подразделение самостоятельно и не принимал участия в боевых действиях.

По информации военного командования, эвакуация гражданского населения из прифронтовых районов продолжается, группы сопровождаются в безопасные зоны с учетом обстановки на маршрутах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Военная полиция #эвакуация #наш эксклюзив #красноармейск
