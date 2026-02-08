Дроны и схроны: как военная полиция работает в освобожденных городах

Роза Иванова - уроженка города Селидово. Она помнит все бои за город от начала до конца. И вместе с тем, говоря о тех страшных днях, вспоминает не только взрывы.

«Военные, конечно, молодцы ребята. Если бы не они, честно сказать, особенно первые месяцы, когда город был освобожден... Просто их помощь - это была бесценная помощь. Самое главное - были продукты, конечно», - рассказывает она.

Военная полиция группировки войск «Центр» помогает и сейчас. Этой семье и другим жителям привозят продовольствие, газ, медикаменты. Кроме того, из фронтовых городов и сел бойцы регулярно эвакуируют гражданских: боевики ВСУ не щадят даже стариков.

«Я бегу и смотрю: вот так напротив меня дрон летит. Прямо так на меня дрон летит. И потом я слышу - меня как даст кто-то вот так. И я навстречу дрону кидаюсь на землю. И он сзади меня где-то метра три взрывается», - делится пережитым Лидия Гибадуллина.

С прошлого года сотрудники военной полиции вывезли в тыловые районы уже более двух тысяч человек.

«Ну, очень трудно, даже эмоционально трудно. Потому что каждый человек, который сюда приходит, он со слезами на глазах. И все это видишь, все это чувствуешь, в первую очередь, через себя как бы пропускаешь. Ну, стараешься помогать людям, чтобы они хотя бы как-то немножко себя чувствовали уже по-другому», - говорит заместитель военного коменданта по военно-политической работе 159-й военной комендатуры ЦВО Владимир Челноков.

В основном мирных жителей везут из освобожденного Красноармейска и Димитрова. На этом направлении идут ожесточенные бои у Гришино и Сергеевки. А на Добропольском выступе -сражения в районе Нового Донбасса и Белицкого. Наши войска отбрасывают противника все дальше - к границам ДНР. В это время на страже правопорядка - офицеры военной полиции. Они регулярно осматривают освобожденные районы: враг, в свойственной ему манере, не оставляет попыток нанести удар изнутри.

Во время патрулирования улицы в Красноармейске наша военная полиция выявила украинского разведчика. Он собирал и передавал информацию. Сейчас его конвоируют и потом передадут в специальные службы. В мирные районы всушники стремились далеко не с мирными целями.

«Мы поработали с ним и выяснили, что, оказывается, ранее для него Вооруженные силы Украины подготовили здесь схрон с оружием и боеприпасами, чтобы он совершал диверсионные действия. Для устрашения мирных жителей, для уничтожения наших военнослужащих», - объясняет старший помощник начальника отделения гарнизона и патрульных служб Даврон Гадоев.

Следуем к одному из заброшенных подвалов. Место уже оцепил патруль. В тайнике - предположительно, шесть ручных штурмовых гранат, две гранаты Ф-1, два автомата АК-74 и 240 патронов калибра 5,45.

Бойцы вызывают инженеров-саперов: схрон могли заминировать. Покидаем подвал и вдруг - слышим стрельбу. Оказывается - поблизости летает вражеская «птичка». Дрон ВСУ падает буквально в паре метров от нас.

Часть бойцов остается ждать саперов. Теперь им предстоит разминировать еще и дрон. Остальные продолжают обход района, поддерживая закон и правопорядок на его улицах.