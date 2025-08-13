МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*

Это делается в рамках борьбы с преступниками, использующими мессенджер для обмана и вымогательства денег.
Анастасия Бобылева 2025-08-13 16:07:03
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press

Роскомнадзор частично ограничит звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Как сообщили «Звезде» в ведомстве, это делается в рамках борьбы с преступниками, использующими мессенджер для обмана.

Через них нарушители могут вымогать деньги, а также вовлекать граждан в диверсионную и террористическую деятельность. При этом призыв принять меры противодействия владельцы мессенджеров проигнорировали, сообщили в Роскомнадзоре.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», - пишет ведомство.

* Продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

