Эксперт РАН рассказал о шансах Стармера остаться на посту премьера Британии

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала о шансах премьер-министра страны Кира Стармера удержаться на посту после разгоревшегося вокруг его персоны скандала. По мнению эксперта, все зависит от того, как пройдет его встреча с парламентской фракцией - основной задачей политика будет уговорить правительство не объявлять ему вотум недоверия и все-таки позволить остаться на своем посту.

Как объяснила Ананьева, хотя ранее Стармер получил поддержку от членов своего кабинета, ситуация все равно неуклонно движется в сторону его отставки.

«Как бы там ни было, Guardian правильно пишет, что речь идёт не о «если», а о «когда». Следующая дата, на которую следует обратить внимание, это 26 февраля. Тогда пройдут дополнительные выборы в одном из округов, и мы посмотрим, каковы шансы у лейбористской партии», - считает специалист.

Эксперт отметила, что «точкой бифуркации» для британских властей станут майские выборы в местные органы власти. По ее словам, обычно правящая партия проигрывает эти выборы.

«Это как бы такая фига в кармане, которую избиратели показывают правящей партии. Хотя, конечно, с общим выбором все становится на свои места. Но, понимаете, дело будет в счете - так сказать, будет это поражение очень или не очень крупным. Поэтому, в принципе, Стармеру отводят немного времени», - поделилась прогнозом Ананьева.

Касательно же возможного преемника Стармера, специалист объяснила, что претенденты на пост следующего премьера Великобритании уже намечены.

«Одного ключевого - Энди Бернема, мэра Манчестера, Стармер еще до этого скандала, так сказать, снял с дистанции, потому что он мэр и не обладает депутатским мандатом, а чтобы претендовать на пост лидера партии необходимо быть членом общей Палаты. Касательно двух других претендентов. Один из них это Анджела Рэйнер - в сентябре она была заместителем лидера партии и заместителем премьер-министра - ей пришлось уйти из-за скандала по поводу недоплаты налога на недвижимость. Остается Уэст Стритинг, министр здравоохранения. Однако он, так же, как и Стармер, замечен в связях с Эпштейном. Так что куда ни кинь - всюду клин. В общем-то, это такая ситуация неразрешимая», - подытожила эксперт.

В случае, если Кир Стармер все-таки покинет свой пост, всего за десять лет Британия сменит уже шестого премьер-министра. Причина этого, по мнению Ананьевой, заключается в том, что ни одна из крупнейших политических партий Англии не может решить проблемы страны. И для того, чтобы не объявлять выборы, на которых все они явно проиграют, они пытаются обновить главную фигуру и членов правительства, создавая эффект якобы новизны. Тем не менее, несмотря на все их «старания», проблемы никуда не исчезают.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН рассказывала, что к нынешнему премьер-министру Великобритании давно были претензии из-за его политики, которая не приносит стране пользы. Скандал же с послом в США Питером Мандельсоном, который стал фигурантом дела финансиста Джеффри Эпштейна, лишь усугубил положение главы британского кабинета министров.