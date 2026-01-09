В Сумской области в населенном пункте Грабовское штурмовики34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Север» обнаружили десятки мирных жителей, которым российские военнослужащие оказали помощь продуктами и медикаментами. В Минобороны России опубликовали кадры с рассказами эвакуированных.

«Российские военные сказали, что если тут оставаться, то мы погибнем. Надо эвакуироваться. А кому жить не хочется?», - рассказал мирный житель из населенного пункта Грабовское.

Когда с украинской стороны начались активные обстрелы населенного пункта из артиллерии и минометов по улицам и домам, в которых проживали целые семьи, мирным жителям была предложена эвакуация. Чтобы пройти незаметно, штурмовики для безопасного выхода использовали погодные условия и рельеф местности, а специалисты РЭБ создали коридор безопасности от воздействия вражеских беспилотников.

Мирные жители вспоминают о вежливом, уважительном отношении российских солдат и офицеров, которые не только помогали им водой, продуктами и медикаментами, но и носили тяжелые сумки при эвакуации. А маломобильных стариков переносили на руках. Все они были благополучно эвакуированы из опасного района, и сейчас с благодарностью отзываются о российских военных.

В настоящее время все мирные жители Грабовского, благополучно эвакуированные военнослужащими группировки войск «Север», находятся в безопасном районе в пункте временного размещения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, пятого января подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Кроме этого, наши военнослужащие нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки, находящиеся в Сумской области.

ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, а также танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.