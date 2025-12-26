На Украине не смогли провести богослужение из-за спора о датах Рождества

Конфликт из-за того, когда нужно праздновать Рождество, 25 декабря или 7 января, произошел в селе Космач Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает издание «Общественное».

Уточняется, что конфликт разгорелся между прихожанами раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Она предписывает отмечать праздник в конце декабря.

Часть прихожан храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ в Космаче пришла на рождественское богослужение 25 декабря. Но другие прихожане, выступающие за дату 7 января, заблокировали им вход. Богослужение провести не удалось. Противостояние возле церкви продолжалось около пяти часов.

С 2024 года в ПЦУ отмечают Рождество 25 декабря. В ряде приходов, в том числе в Космаче, допускалось отмечать праздник 7 января. Но в этом году это уже запретили. В ноябре 2022 года ПЦУ впервые разрешила своим прихожанам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор ПЦУ принял решение о переходе на новый календарь. Он, кроме прочего, предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника на 25 декабря, а 7 января убрали из списка государственных праздников Украины. Теперь в эту дату в стране будут отмечать День программиста.

В канонической Украинской православной церкви заявили, что будут и дальше отмечать Рождество 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «рождественское поздравление» Зеленского и его пожелания смерти выглядят некультурно и озлобленно. Представитель Кремля добавил, что сам Зеленский в видеоролике похож на малоадекватного человека, у которого хочется спросить, способен ли он принимать адекватные решения.

До этого заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал в эфире «Звезды» о беспрецедентных в новейшей истории гонениях на верующих. По словам собеседника телеканала, то, что мы сейчас видим на Украине в ситуации с УПЦ, это попытки давления на прихожан Украинской православной церкви, а также желание киевских властей угрожать им, запугивать их и заставлять переходить в раскольническую ПЦУ, которой выгодна вся эта ситуация.