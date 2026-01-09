В ИКИ РАН заявили о крупном взрыве на Солнце

Крупный взрыв зафиксировали на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

В публикации сообщается, что взрыв зарегистрировали в середине дня 8 января. Уточняется, что на снимках, поступивших с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество.

«Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», - рассказали в лаборатории.

Как отмечается в публикации, сейчас можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к нашей планете, на ней, по словам ученых, как будто «ничего особенного» не наблюдалось - только пара активных областей среднего размера. В лаборатории считают, что если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части видимого солнечного диска. Увидеть глазами место взрыва можно будет только примерно через неделю, когда группа пятен начнет выходить к Земле из-за левого горизонта.

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечала, что завершающийся 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последнее десятилетие, а число дней с геомагнитными возмущениями достигло максимума за 20 лет. Главным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, в лаборатории назвали необычно большое число корональных дыр на Солнце.

До этого в лаборатории предупреждали, что весь декабрь на Солнце все происходило «шиворот-навыворот». Поэтому сложно было строить какие-то надежные прогнозы. Так, выброс плазмы 8 декабря не был отражен в моделях.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал «Звезде», что во время магнитных бурь метеозависимым людям надо уделять внимание симптоматике. Богачев рассказал, что на Солнце есть разные типы энергий. Есть основная энергия - «свет и тепло», получаемые нами. Но есть и дополнительная энергия, которая является «лишней» для Солнца. От нее светило пытается избавиться. Это связано с наличием у звезды магнитного поля. Вспышки на Солнце - это способ для избавиться от «лишней незапланированной энергии».