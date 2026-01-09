МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пограничники в Портленде открыли стрельбу и ранили двоих человек

Местное отделение ФБР начало расследование по факту произошедшего.
Сергей Дьячкин 09-01-2026 04:38
© Фото: Alex Milan Tracy, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Два человека были ранены в ходе стрельбы, открытой в Портленде, штат Орегон, сотрудниками Погранично-таможенной службы США. Об этом сообщило местное отделение Федерального бюро расследований в соцсети X. По данным ФБР, инцидент произошел около 14:15 по местному времени (в 01:15 пятницы по московскому времени).

«К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы, были ранены два человека», - говорится в сообщении ФБР.

Ранее сообщалось, что в американском Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил женщину, перегородившую дорогу силовикам. По словам представителя Министерства внутренней безопасности США Триши Маклафлина, погибшая якобы пыталась переехать силовиков на машине. Однако мэр города Джейкоб Фрей, увидев видео момента трагедии, заявил, что действия американского агента не были самообороной. Он призвал сотрудников ICE «убираться к черту из Миннеаполиса».

 

#сша #Пограничники #ФБР #портленд #инцидент #таможня #орегон
