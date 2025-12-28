Трамп заявил, что Куба находится на грани кризиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба сталкивается с серьезными внутренними проблемами и находится на грани кризиса. Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Глава Белого дома добавил, что ситуация на острове требует внимания. По его мнению, текущая обстановка может привести к последствиям.

«Я думаю, Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы», — цитирует Трампа Life.

Ранее о «больших неприятностях» для Кубы заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Также он считает огромной проблемой кубинское правительство. До этого Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты «хотят помочь» народу Кубы.