Операторы полка «Буревестник» показали охоту за вражескими БПЛА

Также демонстрируется, как бойцы Добровольческого корпуса МО РФ огнем из стрелкового вооружения поразили два тяжелых ударных беспилотника.
09-01-2026 06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» и военнослужащие мобильных огневых групп Добровольческого корпуса МО РФ ежедневно противодействуют БПЛА противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что накануне один из расчетов FPV-дронов полка «Буревестник» на Бахмутском направлении на высоте около тысячи метров обнаружил, а затем прямым попаданием уничтожил дрон-бомбардировщик ВСУ Jupiter-H1. Также наши бойцы регулярно сбивают разведывательные беспилотники киевского режима типа «Лелека 100», «Домаха», «Вектор» и иные типы БПЛА, используемых украинскими националистами.

В свою очередь бойцы мобильных огневых групп Добровольческого корпуса огнем из стрелкового вооружения несколькими днями ранее успешно поразили два тяжелых ударных БПЛА самолетного типа. Боевики пытались направить их в сторону Луганска.

Ранее в Минобороны России показали, как операторы FPV-дронов группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Харьковской области. В заявлении оборонного ведомства сообщалось, что расчеты FPV-дронов ведут активную боевую работу в тыловых районах ВСУ и на подъездах к линии боевого соприкосновения. В этот раз специалисты войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса уничтожили несколько пикапов и квадроциклов украинских неонацистов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #буревестник #Бахмутское направление #FPV-дроны #Дроноводы
